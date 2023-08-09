Тараш Федор Константинович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Тараш Константин Акритович
Мать: Тараш Марфа
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Смерть
1848
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Тараш Христина
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Тараш Ефим Федорович
Мать ребёнка: Тараш Христина