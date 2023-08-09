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Тараш Федор Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Тараш Константин Акритович

Мать: Тараш Марфа

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Смерть
1848
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Тараш Ефрем Федорович

Мать ребёнка: Тараш Христина

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Тараш Ефим Федорович

Мать ребёнка: Тараш Христина