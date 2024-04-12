Фунотов/Фонотов/ Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Военная служба
?.06.1941
Военная награда
01.01.1943
ВС34 гв.сп 13 гв.сд 62 А Приказ № 8/н о награждении медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-1485
Военная награда
11.09.1943
ВС 34 гв.сп приказ № 31/н о награждении медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , шк-91,ящ-23
Военная награда
22.12.1945
ПВС СССР О награждении медалью "За оборону Сталинграда"
ЦАМО РФ . шк-91,ящ-23
Военная награда
06.04.1985
Юбилейное награждение орден Великой отечественной войны 2-й ст"
Смерть
Неизвестно