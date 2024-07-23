Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.01.1878
Дата смерти30.11.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрикова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрикова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1907
Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: Ванина (Петрикова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович
Рождение ребёнка
25.07.1911
Сын: Петриков Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович
Рождение ребёнка
15.06.1912
Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович
Рождение ребёнка
27.02.1919
Дочь: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович
Рождение ребёнка
18.03.1922
Сын: Петриков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович
Смерть
30.11.1959