Петрикова (Егорова) Домна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Место рождения

Устье, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.01.1878

Дата смерти

30.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1878

Отец: Егоров Семен Фёдорович

Мать: Егорова Александра Нестеровна

Устье, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрикова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрикова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петриков Андрей Автономович

Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Петриков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Ванина (Петрикова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1911

Сын: Петриков Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1912

Сын: Петриков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1919

Дочь: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1922

Сын: Петриков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Петриков Андрей Автономович

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
30.11.1959
Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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