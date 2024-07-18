Петриков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1907
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Петриков Александр Иванович
Мать ребёнка: Петрикова (Бабосова) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Петрикова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Петрикова (Бабосова) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Петрикова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Петрикова (Бабосова) Вера Васильевна
Смерть
1989
Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область