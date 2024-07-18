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Петриков Иван Андреевич

Место рождения

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.01.1907

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1907

Отец: Петриков Андрей Автономович

Мать: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрикова (Бабосова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Петриков Александр Иванович

Мать ребёнка: Петрикова (Бабосова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Петрикова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Петрикова (Бабосова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Петрикова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Петрикова (Бабосова) Вера Васильевна

Смерть
1989
Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

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