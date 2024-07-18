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Петриков Андрей Автономович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

14.01.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Петриков Автоном

Мать: Петрикова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрикова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрикова Вера Андреевна

Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Петриков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Ванина (Петрикова) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1911

Сын: Петриков Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1912

Сын: Петриков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.02.1919

Дочь: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1922

Сын: Петриков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
14.01.1930

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