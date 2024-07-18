Петриков Андрей Автономович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти14.01.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Петриков Автоном
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрикова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрикова Вера Андреевна
Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1907
Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: Ванина (Петрикова) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Рождение ребёнка
25.07.1911
Сын: Петриков Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Рождение ребёнка
15.06.1912
Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Рождение ребёнка
27.02.1919
Дочь: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Рождение ребёнка
18.03.1922
Сын: Петриков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Смерть
14.01.1930