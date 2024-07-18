Петрикова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрикова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриков Семен Автономович

Отец ребёнка: Петриков Автоном

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петриков Автоном

Рождение ребёнка
1876

Сын: Петриков Андрей Автономович

Отец ребёнка: Петриков Автоном

Смерть
Неизвестно

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