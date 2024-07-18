Петрикова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петриков Семен Автономович
Отец ребёнка: Петриков Автоном
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петриков Автоном
Рождение ребёнка
1876
Сын: Петриков Андрей Автономович
Отец ребёнка: Петриков Автоном
Смерть
Неизвестно