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Петриков Семен Автономович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петриков Автоном

Мать: Петрикова Екатерина Андреевна

Ранение
10.11.1914 ст.
Должность/Звание подпрапорщик Воинская часть 72-й пехотный Тульский полк Место рождения Тамбовская губ., Елатомский уезд, Нестеровская вол., д. Прудицы Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия див... Показать все
Смерть
23.04.1915 ст.
Должность/Звание прапорщик Воинская часть 72-й пехотный Тульский полк Причина выбытия убит Дата выбытия 23.04.1915 Место события р. Пилица

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