Петриков Семен Автономович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петриков Автоном
Ранение
10.11.1914 ст.
Должность/Звание подпрапорщик Воинская часть 72-й пехотный Тульский полк Место рождения Тамбовская губ., Елатомский уезд, Нестеровская вол., д. Прудицы Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия див... Показать все
Смерть
23.04.1915 ст.
Должность/Звание прапорщик Воинская часть 72-й пехотный Тульский полк Причина выбытия убит Дата выбытия 23.04.1915 Место события р. Пилица