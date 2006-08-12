Ванина (Петрикова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1908
Дата смерти12.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1940
Дочь: Ванина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.08.2006
Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область