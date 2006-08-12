Ванина (Петрикова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванина (Петрикова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.09.1908

Дата смерти

12.08.2006

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1908

Отец: Петриков Андрей Автономович

Мать: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1940

Дочь: Ванина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.08.2006
Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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