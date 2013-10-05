Петриков Дмитрий Андреевич 18.03.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петриков Дмитрий Андреевич

Место рождения

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.03.1922

Дата смерти

05.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1922

Отец: Петриков Андрей Автономович

Мать: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрикова Ия Владимировна

Призыв на военную службу
01.10.1940
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Дата рождения: 18.03.1922 Место рождения: Рязанская обл., Сасовский р-н, с. Безводные Прудищи Наименование военкомата: Сасовский РВК, Рязанская обл., Сасовский р-н Дата и место призыва: Сасовский РВК,... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрикова Ия Владимировна

Рождение ребёнка
16.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрикова Ия Владимировна

Смерть
05.10.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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