Петриков Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1922
Дата смерти05.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
01.10.1940
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Дата рождения: 18.03.1922 Место рождения: Рязанская обл., Сасовский р-н, с. Безводные Прудищи Наименование военкомата: Сасовский РВК, Рязанская обл., Сасовский р-н Дата и место призыва: Сасовский РВК,... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрикова Ия Владимировна
Рождение ребёнка
16.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрикова Ия Владимировна
Смерть
05.10.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург