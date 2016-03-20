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Петрикова Ия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1927

Дата смерти

20.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петриков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1953

Сын: Петриков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Петриков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
16.08.1957

Сын: Петриков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Петриков Дмитрий Андреевич

Смерть
20.03.2016

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