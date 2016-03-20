Петрикова Ия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1927
Дата смерти20.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1953
Сын: Петриков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Петриков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1957
Сын: Петриков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Петриков Дмитрий Андреевич
Смерть
20.03.2016