Назарова (Петрикова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1919
Дата смерти10.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Назаров Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Василий Владимирович
Отец ребёнка: Назаров Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Владимир Яковлевич
Смерть
10.12.2019