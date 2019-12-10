Назарова (Петрикова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Петрикова) Мария Андреевна

Место рождения

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.02.1919

Дата смерти

10.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1919

Отец: Петриков Андрей Автономович

Мать: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Безводные Прудищи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир Яковлевич

Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Василий Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир Яковлевич

Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
31.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Владимир Яковлевич

Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.12.2019
Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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