Назаров Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1921
Дата смерти31.03.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Василий Владимирович
Мать ребёнка: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна
Смерть
31.03.1997