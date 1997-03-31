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Назаров Владимир Яковлевич

Место рождения

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.08.1921

Дата смерти

31.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1921

Отец: Назаров Яков Павлович

Мать: Назарова (Муравьева) Евдокия Васильевна

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна

Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Василий Владимирович

Мать ребёнка: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна

Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
31.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова (Петрикова) Мария Андреевна

Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
31.03.1997
Нижнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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