Назарова (Муравьева) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1896
Дата смерти20.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Назаров Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1921
Сын: Назаров Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1925
Дочь: Муравьева (Назарова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Назаров Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович
Смерть
20.04.1964
1960-е года, точный год неизвестен. Захоронена в Польное Ялтуново