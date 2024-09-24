Назарова (Муравьева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Муравьева) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1896

Дата смерти

20.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Яков Павлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Назаров Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Назаров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1921

Сын: Назаров Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1925

Дочь: Муравьева (Назарова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Назаров Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Назаров Яков Павлович

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.04.1964
Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
1960-е года, точный год неизвестен. Захоронена в Польное Ялтуново

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