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Назаров Николай Яковлевич

Место рождения

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.01.1928

Дата смерти

14.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: Назаров Яков Павлович

Мать: Назарова (Муравьева) Евдокия Васильевна

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булаева (Назарова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Назарова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
19.03.1955

Дочь: Гусаченко (Назарова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Назарова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
05.10.1960

Дочь: Гриднева (Назарова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Назарова Александра Федоровна

Смерть
14.09.1984
Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Захоронен в Польное Ялтуново

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