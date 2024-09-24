Назаров Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1928
Дата смерти14.09.1984
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булаева (Назарова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Назарова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1955
Дочь: Гусаченко (Назарова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Назарова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
05.10.1960
Дочь: Гриднева (Назарова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Назарова Александра Федоровна
Смерть
14.09.1984
Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Захоронен в Польное Ялтуново