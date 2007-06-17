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Назарова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1933

Дата смерти

17.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булаева (Назарова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
19.03.1955

Дочь: Гусаченко (Назарова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
05.10.1960

Дочь: Гриднева (Назарова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Яковлевич

Смерть
17.06.2007
Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Захоронена в Польное Ялтуново

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