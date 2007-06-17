Назарова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1933
Дата смерти17.06.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булаева (Назарова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1955
Дочь: Гусаченко (Назарова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1960
Дочь: Гриднева (Назарова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Яковлевич
Смерть
17.06.2007
Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Захоронена в Польное Ялтуново