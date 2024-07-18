Назаров Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти12.07.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Захоронение (военное)
Неизвестно
Кривцово, Болховский муниципальный район, Орловская область
Призыв на военную службу
23.06.1941
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Наименование военкомата: Шацким РВК Рязанской области Дата призыва: 23.06.1941 Воинское звание: рядовой
Смерть
12.07.1943