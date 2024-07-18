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Назаров Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

12.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Назаров Яков Павлович

Мать: Назарова (Муравьева) Евдокия Васильевна

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Захоронение (военное)
Неизвестно
Кривцово, Болховский муниципальный район, Орловская область
Призыв на военную службу
23.06.1941
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Наименование военкомата: Шацким РВК Рязанской области Дата призыва: 23.06.1941 Воинское звание: рядовой
Смерть
12.07.1943

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