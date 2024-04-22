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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
426Кривцово, сц. вл.при колодцах.172078686
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
145. Кривцово (Лаврово), Трасна (Конец Зирюкинский), Трасна (Кутеповский Верх), сельцо и деревни бывшие владельческие, дворов 47, жителей 407, волостное правление (уездны Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Кривцово (село)19Город Болхов
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кривцево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63907Кривцовосело53°29'с.ш.36°15'в.д.N-37-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604402116с Кривцовосело