город Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Шацк

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Города
12ШАЦК. Уездный.При р. Шаче.114715860928272806Церквей православных 7. Училищ З: уездное, духовное и приходское. Ярмарок 2. Базар по субботам. Заводов 5: мыловаренный 1, кожевенных 2 и свечносальный 2.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд
город Шацк158

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
1555Шацкгород54°02'с.ш.41°43'в.д.N-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Шацкое городское поселение
61656101001г Шацкгород

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