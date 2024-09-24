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Назаров Иван Яковлевич

Место рождения

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Назаров Яков Павлович

Мать: Назарова (Муравьева) Евдокия Васильевна

Лесное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Захоронение (военное)
Неизвестно
Китайгородка, Дніпропетровська область
Фамилия Назаров Имя И. Отчество Я. Воинское звание рядовой Страна захоронения Украина Регион захоронения Днепропетровская обл. Место захоронения Томаковский р-н, с. Любимовка
Призыв на военную службу
1939
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Пропал без вести (военное)
19.12.1943
Божедаровка, Дніпропетровська область
Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Лесное Ялтуново Наименование военкомата: Шацкий РВК, Рязанская обл., Шацкий р-н Дата и место призыва: Шацкий РВК, Рязанская обл... Показать все
Смерть
1943

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