Назаров Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Захоронение (военное)
Неизвестно
Китайгородка, Дніпропетровська область
Фамилия Назаров Имя И. Отчество Я. Воинское звание рядовой Страна захоронения Украина Регион захоронения Днепропетровская обл. Место захоронения Томаковский р-н, с. Любимовка
Призыв на военную службу
1939
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Пропал без вести (военное)
19.12.1943
Божедаровка, Дніпропетровська область
Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Лесное Ялтуново Наименование военкомата: Шацкий РВК, Рязанская обл., Шацкий р-н Дата и место призыва: Шацкий РВК, Рязанская обл... Показать все
Смерть
1943