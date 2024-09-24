Егоров Семен Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Семен Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егорова) Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Егорова Александра Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Александра Нестеровна

Рождение ребёнка
03.01.1878

Дочь: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Мать ребёнка: Егорова Александра Нестеровна

Устье, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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