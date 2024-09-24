Егоров Семен Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егорова) Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Егорова Александра Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1878
Дочь: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Мать ребёнка: Егорова Александра Нестеровна
Устье, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно