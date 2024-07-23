Егорова Александра Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егорова) Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Егоров Семен Фёдорович
Рождение ребёнка
03.01.1878
Дочь: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна
Отец ребёнка: Егоров Семен Фёдорович
Устье, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно