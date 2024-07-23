Егорова Александра Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Александра Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Семен Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егорова) Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Егоров Семен Фёдорович

Рождение ребёнка
03.01.1878

Дочь: Петрикова (Егорова) Домна Семеновна

Отец ребёнка: Егоров Семен Фёдорович

Устье, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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