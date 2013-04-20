Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна 01.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

20.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Толстиков Иван

Мать: Толстикова (Герасимова) Ефимия

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Николай Архипович

Рождение ребёнка
20.06.1947

Сын: Краснов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Краснов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1952

Дочь: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович

Рождение ребёнка
01.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1957

Сын: Краснов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Краснов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.04.2013
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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