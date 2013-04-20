Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти20.04.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
Отец: Толстиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1947
Сын: Краснов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Краснов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович
Рождение ребёнка
20.01.1952
Дочь: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович
Рождение ребёнка
01.02.1954
Рождение ребёнка
21.09.1957
Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Краснов Николай Архипович
Рождение ребёнка
31.01.1962
Смерть
20.04.2013
Похороны
Неизвестно