Светкина (Краснова) Валентина Николаевна 20.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСветкина (Краснова) Валентина Николаевна

Светкина (Краснова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1952

Дата смерти

11.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952

Отец: Краснов Николай Архипович

Мать: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светкин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1973

Дочь: Якунина (Светкина) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Светкин Виктор Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Виктор Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
11.05.2002
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
http://samara.gispam.ru:444/ Широта: 53.0845 Долгота: 50.0847 Название: 6_88_31_40 Статус: Хозяйственное Южное кладбище Сектор: 26кв Ряд: 31 Место: 40 Захоронения: Светкин Виктор Васильевич, Светкина ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.