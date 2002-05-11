Светкина (Краснова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1952
Дата смерти11.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1973
Дочь: Якунина (Светкина) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Светкин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Светкин Виктор Васильевич
Смерть
11.05.2002
Похороны
Неизвестно
http://samara.gispam.ru:444/ Широта: 53.0845 Долгота: 50.0847 Название: 6_88_31_40 Статус: Хозяйственное Южное кладбище Сектор: 26кв Ряд: 31 Место: 40 Захоронения: Светкин Виктор Васильевич, Светкина ... Показать все