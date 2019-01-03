Светкин Виктор Васильевич 04.05.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светкин Виктор Васильевич

Место рождения

Малое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.05.1951

Дата смерти

03.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1951

Отец: Светкин Василий Никифорович

Мать: Светкина Пелагея Захаровна

Малое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
05.09.1973

Дочь: Якунина (Светкина) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
03.01.2019
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
http://samara.gispam.ru:444/ Широта: 53.0845 Долгота: 50.0847 Название: 6_88_31_40 Статус: Хозяйственное Южное кладбище Сектор: 26кв Ряд: 31 Место: 40 Захоронения: Светкин Виктор Васильевич, Светкина ... Показать все

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