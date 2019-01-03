Светкин Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1951
Дата смерти03.01.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1973
Дочь: Якунина (Светкина) Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна
Смерть
03.01.2019
Похороны
Неизвестно
http://samara.gispam.ru:444/ Широта: 53.0845 Долгота: 50.0847 Название: 6_88_31_40 Статус: Хозяйственное Южное кладбище Сектор: 26кв Ряд: 31 Место: 40 Захоронения: Светкин Виктор Васильевич, Светкина ... Показать все