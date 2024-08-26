Светкина Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светкина Пелагея Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светкин Василий Никифорович

Рождение ребёнка
04.05.1951

Сын: Светкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Светкин Василий Никифорович

Малое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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