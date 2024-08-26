Светкина Пелагея Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1951
Сын: Светкин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Светкин Василий Никифорович
Малое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область