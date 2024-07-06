Краснов Николай Архипович 08.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснов Николай Архипович

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1926

Отец: Краснов Архип Васильевич

Мать: Краснова Варвара Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1947

Сын: Краснов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Краснов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1952

Дочь: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1957

Сын: Краснов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Краснов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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