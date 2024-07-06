Краснов Николай Архипович
Место рождения
Дата рождения08.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1947
Сын: Краснов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Краснов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1952
Дочь: Светкина (Краснова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1954
Рождение ребёнка
21.09.1957
Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1962
Смерть
Неизвестно