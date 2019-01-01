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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
243Кошки (Преображенское), с. вл.при р. Кондурче.13565187793918Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
137. Кошки, село бывшее удельное, при реке Кондурче, дворов 311, жителей 2263, церковь православная, больница, 5 лавок, 2 ветряных мельницы, базар
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Кошки. Б. уд. кр. Рус. Прав. и раскол.683Река Кондурча1271271549914231456
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57832Кошкисело54°13'с.ш.50°28'в.д.N-39-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36624432101с Кошкисело