Краснов Владимир Николаевич 20.06.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснов Владимир Николаевич

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.06.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1947

Отец: Краснов Николай Архипович

Мать: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Савинова) Людмила Витальевна

Рождение ребёнка
03.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Савинова) Людмила Витальевна

Рождение ребёнка
23.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Савинова) Людмила Витальевна

Рождение ребёнка
04.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Савинова) Людмила Витальевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Савинова) Людмила Витальевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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