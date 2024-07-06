Краснов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1970
Рождение ребёнка
23.11.1972
Рождение ребёнка
04.03.1974
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1977
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно