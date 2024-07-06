Краснова (Савинова) Людмила Витальевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснова (Савинова) Людмила Витальевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинов Виталий Иванович

Мать: Савинова Тамара Игнатьевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
23.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
04.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Владимир Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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