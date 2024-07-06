Савинов Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савинова Тамара Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова (Савинова) Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Савинова Тамара Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно