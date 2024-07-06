Савинов Виталий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинов Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Борис Витальевич

Мать ребёнка: Савинова Тамара Игнатьевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова (Савинова) Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Савинова Тамара Игнатьевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Тамара Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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