Савинов Борис Витальевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинов Борис Витальевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинов Виталий Иванович

Мать: Савинова Тамара Игнатьевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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