Савинова Тамара Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савинов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова (Савинова) Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Савинов Виталий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно