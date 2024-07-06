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Краснова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Архип Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова (Краснова) Мария Архиповна

Отец ребёнка: Краснов Архип Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Павел Архипович

Отец ребёнка: Краснов Архип Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1926

Сын: Краснов Николай Архипович

Отец ребёнка: Краснов Архип Васильевич

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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