Краснова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова (Краснова) Мария Архиповна
Отец ребёнка: Краснов Архип Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Краснов Архип Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1926
Сын: Краснов Николай Архипович
Отец ребёнка: Краснов Архип Васильевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно