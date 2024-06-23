Маркова (Краснова) Мария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Краснова) Мария Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснов Архип Васильевич

Мать: Краснова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Максим Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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