Краснов Павел Архипович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснов Павел Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснов Архип Васильевич

Мать: Краснова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Нюра

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краснова) Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Краснова Нюра

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галочкина (Краснова) Римма Павловна

Мать ребёнка: Краснова Нюра

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Нюра

Рождение ребёнка
1961

Сын: Краснов Герман Павлович

Мать ребёнка: Краснова Нюра

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Краснов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Краснова Нюра

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова Нюра

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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