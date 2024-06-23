Краснов Павел Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краснова) Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Краснова Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галочкина (Краснова) Римма Павловна
Мать ребёнка: Краснова Нюра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Нюра
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Краснова Нюра
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Краснова Нюра
Рождение ребёнка
10.11.1965
Смерть
Неизвестно