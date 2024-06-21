Галочкина (Краснова) Римма Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Галочкина (Краснова) Римма Павловна

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснов Павел Архипович

Мать: Краснова Нюра

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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