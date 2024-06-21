Краснова Нюра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова Нюра

Краснова Нюра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1961 г.р.
1961 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краснова) Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галочкина (Краснова) Римма Павловна

Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Павел Архипович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Краснов Герман Павлович

Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Краснов Юрий Павлович

Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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