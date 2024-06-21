Краснова Нюра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краснова) Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галочкина (Краснова) Римма Павловна
Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Краснов Павел Архипович
Рождение ребёнка
10.11.1965
Смерть
Неизвестно