Толстикова (Герасимова) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Толстиков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстиков Иван
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Толстиков Иван
Смерть
Неизвестно