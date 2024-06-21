Толстикова (Герасимова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстикова (Герасимова) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Толстиков Иван

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстиков Иван

Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Толстиков Иван

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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