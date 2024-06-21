Толстиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Толстикова (Герасимова) Ефимия

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстикова (Герасимова) Ефимия

Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Толстикова (Герасимова) Ефимия

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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