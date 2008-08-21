Краснов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1957
Дата смерти21.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1957
Бракосочетание
04.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Новая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1979
Дочь: Краснова (Краснова) Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.08.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно