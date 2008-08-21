Краснов Юрий Николаевич 21.09.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснов Юрий Николаевич

Место рождения

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.09.1957

Дата смерти

21.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1957

Отец: Краснов Николай Архипович

Мать: Краснова (Толстикова) Ольга Ивановна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Новая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1979

Дочь: Краснова (Краснова) Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
21.08.2008
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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