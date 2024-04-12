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Гаврила Прохоров

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кульков Прохор Филиппов

Мать: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.02.1864

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1865

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1867

Сын: Кульков Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Кульков Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1874

Дочь: Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1876

Сын: Павел Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1879

Сын: Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1884

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1886

Сын: Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1887

Сын: Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульков Сергей Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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