Гаврила Прохоров
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Кульков Прохор Филиппов
Мать: Васса Ларионова
Бракосочетание
16.02.1864
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1865
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1867
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1869
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1874
Дочь: Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1876
Сын: Павел Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1879
Сын: Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1884
Дочь: Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1886
Сын: Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1887
Сын: Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно