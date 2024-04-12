Кульков Прохор Филиппов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти29.06.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Кульков Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
20.11.1823
Дочь: Екатерина Прохорова
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
20.08.1825
Дочь: Наталья Прохорова
Мать ребёнка: Соломея Савельева
Бракосочетание
18.04.1830
Жена: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Варфоломей Прохоров
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
16.06.1835
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
23.07.1836
Дочь: Праскева Прохорова
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
31.07.1838
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
26.07.1840
Дочь: Соломонида Прохорова
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
10.03.1842
Сын: Алексей Прохоров
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гаврила Прохоров
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
02.02.1846
Дочь: Агафья Прохорова
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Андрей Прохоров
Мать ребёнка: Васса Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломея Савельева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1848
Причина смерти: холера