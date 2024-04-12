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Кульков Прохор Филиппов

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

29.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кульков Филипп Кириллович

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1823

Дочь: Екатерина Прохорова

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Рождение ребёнка
20.08.1825

Дочь: Наталья Прохорова

Мать ребёнка: Соломея Савельева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.04.1830

Жена: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Варфоломей Прохоров

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1835

Сын: Иван Прохоров

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1836

Дочь: Праскева Прохорова

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1838

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1840

Дочь: Соломонида Прохорова

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1842

Сын: Алексей Прохоров

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гаврила Прохоров

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1846

Дочь: Агафья Прохорова

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Андрей Прохоров

Мать ребёнка: Васса Ларионова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломея Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.06.1848
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: холера
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