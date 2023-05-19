(Кулькова) Екатерина Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1823
Дата смерти09.08.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1823
Отец: Кульков Прохор Филиппов
Мать: Васса Ларионова
Бракосочетание
08.11.1843
Муж: Судаков Сергей Фокин
Рождение ребёнка
19.07.1845
Сын: Ермолай Сергеевич
Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Васса Сергеева
Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина Сергеева
Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин
Рождение ребёнка
27.01.1852
Сын: Семен Сергеевич
Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин
Рождение ребёнка
25.07.1854
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин
Рождение ребёнка
17.05.1857
Сын: Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин
Рождение ребёнка
16.12.1859
Сын: Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1860
Причина смерти: чахоткою