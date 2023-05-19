(Кулькова) Екатерина Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулькова) Екатерина Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1823

Дата смерти

09.08.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1823

Отец: Кульков Прохор Филиппов

Мать: Васса Ларионова

Бракосочетание
08.11.1843

Муж: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1845

Сын: Ермолай Сергеевич

Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1849

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина Сергеева

Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1852

Сын: Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.07.1854

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1857

Сын: Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1859

Сын: Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Судаков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Судаков Сергей Фокин

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.08.1860
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: чахоткою
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