Васса Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Ларионова

Васса Ларионова

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1823

Дочь: Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Бракосочетание
18.04.1830

Муж: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Варфоломей Прохоров

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1835

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1836

Дочь: Праскева Прохорова

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1838

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1840

Дочь: Соломонида Прохорова

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1842

Сын: Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гаврила Прохоров

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1846

Дочь: Агафья Прохорова

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Андрей Прохоров

Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close