Васса Ларионова
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
20.11.1823
Дочь: Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Бракосочетание
18.04.1830
Рождение ребёнка
1832
Сын: Варфоломей Прохоров
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Рождение ребёнка
16.06.1835
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Рождение ребёнка
23.07.1836
Дочь: Праскева Прохорова
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Рождение ребёнка
31.07.1838
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Рождение ребёнка
26.07.1840
Дочь: Соломонида Прохорова
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Рождение ребёнка
10.03.1842
Сын: Алексей Прохоров
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гаврила Прохоров
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Рождение ребёнка
02.02.1846
Дочь: Агафья Прохорова
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Андрей Прохоров
Отец ребёнка: Кульков Прохор Филиппов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно