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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе крестьянина Тверской губернии Старицкого уезда Татарковской волости селения Нестерова Пантелеева. // Российск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11687Нестерово, с. вл.при рч. Долгуше.3612100361371Церковь православная 1. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
170. Нестерово, село бывшее государственное, при речке Долгуше, дворов 117, жителей 770, церковь православная, школа, 6 лавок, 2 красильни, ярмарка: в Троицу и 25-го сент Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Нестерово
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
16Нестерово1402
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111686Нестероводеревня56°28'35°30'O-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28620410461д Нестероводеревня