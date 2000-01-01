деревня Нестерово, деревня Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Нестерово

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе крестьянина Тверской губернии Старицкого уезда Татарковской волости селения Нестерова Пантелеева. // Российск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11687Нестерово, с. вл.при рч. Долгуше.3612100361371Церковь православная 1. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Старицкий уезд, Татарковская волость
170. Нестерово, село бывшее государственное, при речке Долгуше, дворов 117, жителей 770, церковь православная, школа, 6 лавок, 2 красильни, ярмарка: в Троицу и 25-го сент Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Старицкий уезд, Татарновская волость
село Нестерово

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Татарковская волость
16Нестерово1402

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
111686Нестероводеревня56°28'35°30'O-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Верхневолжское сельское поселение
28620410461д Нестероводеревня
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