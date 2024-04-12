Васса Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Сергеева

Васса Сергеева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1849

Отец: Судаков Сергей Фокин

Мать: Екатерина Прохорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
18.01.1870

Муж: Пелевин Иван Леонов

Рождение ребёнка
25.12.1871

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1873

Сын: Пелевин Василий Иванович

Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1875

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Пелевин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1885

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1886

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close