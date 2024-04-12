Васса Сергеева
Место рождения
Дата рождения14.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1849
Отец: Судаков Сергей Фокин
Мать: Екатерина Прохорова
Бракосочетание
18.01.1870
Муж: Пелевин Иван Леонов
Рождение ребёнка
25.12.1871
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов
Рождение ребёнка
27.07.1873
Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов
Рождение ребёнка
18.10.1875
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов
Рождение ребёнка
21.05.1885
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов
Рождение ребёнка
05.07.1886
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Пелевин Иван Леонов
Смерть
Неизвестно