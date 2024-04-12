(Судакова) Акулина Сергеева
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Судаков Сергей Фокин
Мать: Екатерина Прохорова
Бракосочетание
31.01.1865
Муж: Александр Васильев
Рождение ребёнка
16.11.1872
Дочь: Катерина Александровна
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
05.03.1874
Дочь: Каталова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
?.08.1877
Дочь: Козырева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
06.11.1879
Сын: Михаил Александрович
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Стефан Александрович
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Марфа Александровна
Отец ребёнка: Александр Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно