(Судакова) Акулина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Судакова) Акулина Сергеева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Судаков Сергей Фокин

Мать: Екатерина Прохорова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Александр Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1872

Дочь: Катерина Александровна

Отец ребёнка: Александр Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1874

Дочь: Каталова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Александр Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.08.1877

Дочь: Козырева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Александр Васильев

Рождение ребёнка
06.11.1879

Сын: Михаил Александрович

Отец ребёнка: Александр Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Стефан Александрович

Отец ребёнка: Александр Васильев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Марфа Александровна

Отец ребёнка: Александр Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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