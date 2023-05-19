Белова Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр Васильев
Мать: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
09.07.1909
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Белов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Белов Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно