Белова Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр Васильев

Мать: Акулина Сергеева

Рождение ребёнка
09.07.1909

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Белов Сергей Павлович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Белов Сергей Павлович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Сергей Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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