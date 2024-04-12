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Каталова Дарья Александровна

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1874

Отец: Александр Васильев

Мать: Акулина Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Каталов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1899

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1899

Сын: Каталов Иван Васильев

Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1901

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1906

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1911

Сын: Каталов Константин Васильев

Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каталов Василий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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