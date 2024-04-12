Каталова Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1874
Отец: Александр Васильев
Мать: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
10.01.1898
Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович
Рождение ребёнка
26.02.1899
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.02.1899
Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1901
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович
Рождение ребёнка
17.04.1906
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1911
Сын: Каталов Константин Васильев
Отец ребёнка: Каталов Василий Федорович
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно