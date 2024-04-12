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Александр Васильев

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

23.08.1839

Дата смерти

14.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1839

Отец: Василий Акимов

Мать: Анна Стефанова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1865

Жена: Акулина Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1872

Дочь: Катерина Александровна

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1874

Дочь: Каталова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.08.1877

Дочь: Козырева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Рождение ребёнка
06.11.1879

Сын: Михаил Александрович

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Стефан Александрович

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Марфа Александровна

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.07.1887
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: параличом
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