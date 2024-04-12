Александр Васильев
Место рождения
Дата рождения23.08.1839
Дата смерти14.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1839
Отец: Василий Акимов
Мать: Анна Стефанова
Бракосочетание
31.01.1865
Жена: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
16.11.1872
Дочь: Катерина Александровна
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
05.03.1874
Дочь: Каталова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
?.08.1877
Дочь: Козырева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
06.11.1879
Сын: Михаил Александрович
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Стефан Александрович
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Марфа Александровна
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1887
Причина смерти: параличом